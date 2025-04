PSG : Marquinhos aux anges après son 10e de titre de champion de France

C’est désormais officiel : le PSG est champion de France pour la treizième fois de son histoire. Opposés à Angers à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1, les joueurs de Luis Enrique ont préparé leur quart de finale aller de la Ligue des Champions contre Aston Villa en disposant tranquillement des joueurs d’Alexandre Dujeux (1-0). Évidemment titulaire, Marquinhos a livré son sentiment, lui qui est devenu le joueur le plus titré de l’histoire de la Ligue 1 avec 10 sacres : « c’est fou. Je suis très heureux. Ce qu’on a fait est vraiment un challenge, quelque chose d’exceptionnel. Ça va rester dans l’histoire. On a l’ambition de tout gagner, la Ligue 1 en fait partie. Deux fois je ne l’ai pas gagnée et ça fait mal. C’est beaucoup de travail toute la saison, et l’équipe mérite ça. »

Également interrogé sur la mentalité parisienne, le capitaine des pensionnaires du Parc des Princes a livré des propos qui devraient plaire aux fans. Le Brésilien a insisté sur l’importance de l’engagement : « c’est l’ADN de tout donner. De toujours avoir une philosophie, de mouiller le maillot, peu importe la difficulté, l’adversaire, en Ligue des Champions, en Ligue 1. Depuis tout petit j’ai joué dans des équipes avec cet ADN, et le PSG, c’est pareil. Ça fait plaisir que les supporters soient contents. » Prochain objectif : clôturer cette saison de Ligue 1 en restant invaincu, ce qui serait une première dans l’hexagone.