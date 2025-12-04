CdF : grâce à une reprogrammation miraculeuse, le capitaine de Croix pourra finalement jouer… et se marier

L’Iris Club de Croix vivra bien son 32e de finale de Coupe de France avec son capitaine. Alors qu’Hugo Robert semblait condamné à manquer la rencontre face à Reims en raison de son propre mariage, programmé exactement au même moment, un retournement de situation inattendu a tout changé. Grâce à un réaménagement du calendrier provoqué par la demande de Marcq-en-Barœul, le match a finalement été avancé au vendredi 19 décembre à 20h45, permettant au défenseur de 29 ans d’honorer les deux rendez-vous les plus importants de son année.

La suite après cette publicité

Le soulagement est total dans le vestiaire nordiste, d’autant que la situation touchait aussi le numéro 10 Thomas Coppin, témoin du mariage et indispensable sur le terrain. Plusieurs joueurs étant invités à la cérémonie, le club se retrouvait face à un véritable casse-tête. Finalement, Croix affrontera Reims au complet, avant que son capitaine ne passe la bague au doigt le lendemain. Une histoire improbable comme seule la Coupe de France sait en offrir.