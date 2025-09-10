Les déclarations osées de Lamine Yamal sur le Ballon d’Or

Le 22 septembre prochain, on connaîtra enfin l’identité du joueur sacré Ballon d’Or 2025. Comme l’an dernier, le suspense est de mise. Favori pour beaucoup, Vinicius Junior s’était finalement incliné face à Rodri. Ce qui avait choqué le Real Madrid, qui avait décidé de boycotter la cérémonie en apprenant avant son départ pour Paris que le Brésilien ne serait pas sacré. Un an plus tard, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu pourraient de nouveau manquer à l’appel. Mais ce sera un peu moins grave puisque le titre suprême ne sera a priori pas remporté par un joueur de la Casa Blanca.

La suite après cette publicité

En effet, cela devrait se jouer entre Ousmane Dembélé, auteur d’une belle saison avec le PSG avec lequel il a notamment remporté la Ligue des Champions, et le génie Lamine Yamal. Vainqueur de la Liga avec le FC Barcelone ou encore demi-finaliste de la dernière Ligue des Champions, le footballeur âgé de 18 ans, qui a aussi brillé en Ligue des Nations avec la Roja avec laquelle il a été finaliste, a ses chances. Ce mercredi, le sélectionneur espagnol Luis De la Fuente a d’ailleurs évoqué son cas sur la Cadena SER.

La suite après cette publicité

Lamine Yamal veut dominer

« Il a fait preuve d’une maturité impressionnante, et ce n’est pas facile. C’est un enfant et il apprend, mais je suis toujours effrayé par ses pensées. L’image extérieure de Lamine est une chose, et son intériorité en est une autre (…) Lamine a le potentiel pour être le meilleur du monde, mais qu’en est-il de Mikel Merino, Fabián, Pedri… ? Nous avons la chance d’avoir de nombreux joueurs qui sont parmi les meilleurs du monde à leur poste.» Encore excellent avec l’Espagne durant cette trêve internationale, Lamine Yamal est d’ailleurs parti sur des bases solides cette saison où il pourrait soulever le Ballon d’Or. Les votes sont d’ores et déjà clos. Il ne reste plus qu’à attendre la cérémonie organisée au théâtre du Châtelet à Paris.

Dans une interview pour le podcast Resonancia de Corazón de José Ramón de la Morena, l’ailier du FC Barcelone a évoqué ses chances de remporter le trophée. «J’ai dit à mes amis. Je ne rêve pas de gagner un seul Ballon d’Or, je rêve d’en gagner plusieurs», entame-t-il comme un certain Leo Messi avant lui, lauréat à 8 reprises entre 2009 et 2023. «Je pense être un joueur qui a les capacités pour y parvenir, et si je n’y parviens pas, c’est parce que je n’ai pas bien fait les choses ou parce que je n’en ai pas eu envie. Je rêve donc d’en remporter beaucoup, et le jour viendra. Et quand il viendra, je serai très heureux. Mais je vais vouloir continuer à gagner.» Lamine Yamal rêve encore plus grand…