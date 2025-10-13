Menu Rechercher
Éliminatoires Euro U21

EdF Espoirs : l’énorme erreur de Risser et Zaïre-Emery contre l’Estonie

France U21 6-1 Estonie U21

La France U21 menait tranquillement face à l’Estonie avant de se faire surprendre juste avant la pause. Sur une passe en retrait mal assurée de Warren Zaïre-Emery, le gardien Robin Risser a manqué son contrôle sous la pression de Tony Varjund. L’attaquant estonien ne s’est pas fait prier pour lui chiper le ballon et marquer dans le but vide.

ZackNaniProd
45' QUELLE ERREUR de Risser, ça coute un but et ça fait 2-1 !
Une véritable double bourde des joueurs tricolores qui relance les Baltes dans cette rencontre. Alors que les Bleuets semblaient en maîtrise, cette erreur remet l’Estonie dans le match juste avant la mi-temps (45e+3) et pourrait redonner un peu de suspense à cette rencontre des éliminatoires de l’Euro U21 2027.

