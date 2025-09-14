Georges Mikautadze lâche ses vérités sur son départ de l’Olympique Lyonnais

Georges Mikautadze aime l’Olympique Lyonnais. Pourtant, cette histoire entre le club rhodanien et l’international géorgien (39 sélections) semble être un amour impossible. Plus jeune déjà, il avait été recalé par le centre de formation de l’OL. Après avoir bifurqué à Saint-Priest puis à Metz, Mikautadze avait enfin accompli son rêve en signant un contrat de quatre ans à Lyon, à l’été 2024, et en foulant la pelouse du Groupama Stadium. Vu comme le successeur d’Alexandre Lacazette à la pointe de l’attaque rhodanienne, il avait conclu sa première saison chez les Gones avec un bilan assez honorable (34 matchs, 11 buts et six passes décisives). De quoi présager de bonnes choses pour la suite.

La suite après cette publicité

Malheureusement, le comte de fée a pris une tournure assez dramatique pour le Géorgien. En difficulté financière, l’Olympique Lyonnais n’a eu d’autre choix que de se séparer de son avant-centre de 24 ans, contre un chèque de 36 millions d’euros. Un crève-cœur pour le Lyonnais de naissance, qui n’avait pas caché ses larmes lors de ses adieux auprès des supporters fin août. Désormais à Villarreal, Mikautadze a évoqué son été agité, ce dimanche, dans un entretien pour Canal +. « Au début du mercato, je m’étais mis dans la tête que j’étais à Lyon et que j’allais me concentrer à 100% ici. J’avais fait abstraction de tout. Il restait 4-5 jours, on savait qu’une vente devait être faite. J’ai eu aussi cette opportunité avec Villarreal et ça, c’est passé assez rapidement », a raconté le nouveau joueur des Sous-marins jaunes.

Mikautadze n’en veut pas à Lyon

Malgré ce retournement de situation, Georges Mikautadze n’en veut à personne et a compris l’urgence dans laquelle se trouvait son club de cœur. « Un sacrifice pour le club ? Oui, on peut dire ça comme ça. Je me suis sacrifié pour sauver le club que j’aime. C’était dur. Je repensais à ce qu’il s’était passé petit. (…) Il y avait aussi cette saison d’adaptation et je me disais également que c’était la bonne saison pour tout casser. Il y a eu ce transfert, difficile, parce que tu t’attaches aux gens là-bas, même si ça a été court. C’était fort en émotions. De la rancœur ? Non, (j’en veux) à personne. C’est la vie d’un footballeur. Un jour, tu peux être ici, un autre jour, ailleurs. Je suis content d’être ici (à Villarreal). Il y a une nouvelle page à écrire ici en Espagne. »

La suite après cette publicité

Pour Mikautadze, signer à Villarreal était par ailleurs une opportunité à ne pas manquer. « J’ai eu une discussion avec Marcelino et avec Robert Pirès qui m’a dit que c’était une superbe ville et un super club, que j’allais m’épanouir là-bas. Il y aussi la découverte de la Ligue des Champions. J’avais aussi cette envie de jouer en Espagne. J’aime beaucoup le jeu espagnol et je suis content d’être ici », a-t-il indiqué. Sous contrat jusqu’en 2031 avec le club ibérique, Mikautadze va dès à présent faire le bonheur du public de la Cerámica. Avant éventuellement de faire son retour à Lyon ? « C’est trop tôt (pour en parler). Je vais me concentrer sur Villarreal, mais bien sûr, on sait mon amour pour Lyon. Et comme on dit, jamais deux sans trois. » L’avenir nous le dira.