Ligue des Champions : ce qu’il faut s’attendre du 3e tour préliminaire et des barrages

Ce mardi 5 août, la Ligue des Champions 2025/2026 passe à la vitesse supérieure. Alors que le tirage au sort de la phase de Ligue aura lieu le 28 août prochain, le 3e tour préliminaire et les barrages doivent encore avoir lieu sur les prochaines semaines. À pourvoir, cinq places via la voie des champions et deux tickets grâce à la voie de la ligue. Un club français est concerné par la situation, il s’agit de l’OGC Nice qui avait terminé quatrième de Ligue 1 l’an passé. Les Aiglons qui défieront Benfica ce mercredi auront fort à faire face aux Aguias. En effet, les Niçois n’ont que des références en 1957 et 1960 en Ligue des Champions (deux quarts de finale face au Real Madrid). Nice a également disputé les tours préliminaires de la saison 2017/2018 avec un exploit contre l’Ajax Amsterdam (1-1/2-2) avant d’échouer contre le Napoli (0-2/0-2). En face, Benfica reste sur un huitième de finale de la Ligue des Champions et un habitué de la compétition.

La suite après cette publicité

Le vainqueur de cette double confrontation aura fort à faire puisqu’il affrontera soit le Feyenoord soit Fenerbahçe. Un duel qui opposera les coachs Robin van Persie et José Mourinho. Les Néerlandais ont l’expérience d’un huitième de finale de Ligue des Champions la saison dernière tandis que les Turcs avaient échoué l’an dernier au 3e tour face à Lille. Pour l’autre ticket de la voie de la ligue, cela s’annonce aussi ouvert. D’un côté, on a les Glasgow Rangers qui ont déjà écarté le Panathinaikos et le Viktoria Plzeň qui s’est offert le Servette Genève. Deux formations qui vont donc vouloir poursuivre leur parcours et cela débute par leur confrontation ce soir. De l’autre côté, on a le Red Bull Salzbourg qui a facilement écarté les Norvégiens de Brann et le FC Bruges. Deux équipes qualifiées pour la phase de ligue de la dernière édition. Bruges avait même atteint les huitièmes de finale contre Aston Villa.

Au moins deux nouvelles têtes

La voie des champions offre de son côté cinq tickets. On aura au moins deux nouveaux noms par rapport à l’année dernière. En effet, le champion de Suisse, le FC Bâle est à deux matches de la qualification et d’un retour à ce stade de la compétition pour la première fois depuis la saison 2017/2018. Pour y parvenir, les Helvètes auront dur à faire contre les Suédois de Malmö FF ou les Danois du FC Copenhague. Les premiers ont terminé 31e de la phase de ligue de la Ligue Europa l’an dernier quand les seconds ont échoué face à Chelsea en 1/8e de finale de Ligue Europa Conference. L’autre nouveauté viendra du vainqueur de la confrontation entre d’un côté Ludogorets ou Ferencvaros. Les Bulgares et les Hongrois avaient été en phase de ligue de Ligue Europa l’an dernier et seront de gros prétendants. Au même titre que les Azerbaïdjanais du Qarabağ FK. Attention aussi au petit Poucet de ces tours préliminaires, le FK Shkëndija. Le représentant de Macédoine du Nord pourrait d’ailleurs devenir le premier club de son pays à atteindre le stade des barrages.

La suite après cette publicité

Déjà directement qualifiés pour les barrages, le FK Bodo/Glimt et le Sturm Graz s’affronteront. Demi-finalistes de la dernière Ligue Europa, les Norvégiens tenteront de rallier la phase de ligue pour la toute première fois. Qualifié l’an dernier, le Sturm Graz tentera d’y retourner. Terminant dans le top 24 et barragiste, le Celtic Glasgow sera aussi un gros morceau. Les Écossais affronteront soit le Kaïrat Almaty ou le Slovan Bratislava. Enfin, la lutte s’annonce également serrée entre d’un côté le Lech Poznan et l’Étoile Rouge de Belgrade qui ont respectivement écarté Breidablik et Lincoln Red Imps avec facilité, de l’autre les habitués ukrainiens du Dynamo Kiev et Pafos qui avait été huitième de finaliste de la dernière Ligue Europa Conference.

Le programme du 3e Tour

Voie des Champions

Malmö FF (Suède) - FC Copenhague (Danemark)

Kaïrat Almaty (Kazakhstan) - Slovan Bratislava (Slovaquie)

Lech Poznan (Pologne) - Étoile Rouge de Belgrade (Serbie)

Ludogorets Razgrad (Bulgarie) - Ferencvaros (Hongrie)

Dynamo Kiev (Ukraine) - Pafos (Chypre)

FK Shkëndija (Macédoine du Nord) - Qarabağ FK (Azerbaïdjan)

Voie de la Ligue

RB Salzbourg (Autriche) - FC Bruges (Belgique)

Rangers FC (Écosse) - Viktoria Plzeň (Tchéquie)

OGC Nice (France) - Benfica (Portugal)

- Benfica (Portugal) Feyenoord (Pays-Bas) - Fenerbahçe (Turquie)

Le programme des Barrages

Voie des Champions

Ludogorets (Bulgarie) ou Ferencvaros (Hongrie) - FK Shkëndija (Macédoine du Nord) ou Qarabağ FK (Azerbaïdjan)

Lech Poznan (Pologne) ou Étoile Rouge de Belgrade (Serbie) - Dynamo Kiev (Ukraine) ou Pafos (Chypre)

FK Bodo/Glimt (Norvège) - Sturm Graz (Autriche)

Celtic Glasgow (Écosse) - Kaïrat Almaty (Kazakhstan) ou Slovan Bratislava (Slovaquie)

Malmö FF (Suède) ou FC Copenhague (Danemark) - FC Bâle (Suisse)

Voie de la Ligue