Monaco : la réaction à chaud de Zakaria après le succès à Auxerre

Après la victoire (2-1) de l’AS Monaco sur la pelouse d’Auxerre, Denis Zakaria est revenu sur la performance de son équipe. Le milieu de terrain suisse a insisté sur l’état d’esprit des joueurs, l’impact des remplaçants et la nécessité de poursuivre le travail avant d’aborder la Ligue des champions face au Club Bruges.

«La différence a été dans l’envie de prendre les trois points. Les entrants ont fait la différence avec encore George. On est très content de prendre les trois points. Il y a beaucoup de bons joueurs à Auxerre, on avait analysé, on savait qu’ils jouaient beaucoup en contre attaque. Ce sont de très bons joueurs en face et ils nous ont posé des problèmes. On peut toujours mieux faire. On va prendre les trois points et continuer à travailler. LDC ? Premier match, ce sera un match intéressant. Bruges est très fort à domicile. On devra faire un gros match. On va travailler au mieux ces derniers jours pour bien analyser l’adversaire et faire le meilleur match possible là-bas»