Le casse-tête du numéro 9 continue pour l’AS Monaco

Monaco a été bousculé, mais Monaco a été résisté. En déplacement à l’Abbé-Deschamps dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1, ce samedi soir, le club de la Principauté est reparti d’Auxerre avec les trois points de victoire. Mais que cela fut compliqué pour les hommes d’Adi Hütter qui, malgré l’ouverture du score de Minamino et le carton rouge de Casimir côté auxerrois, a été rejoint au score après un CSC de Salisu.

La solution est finalement venue du banc. Entré en jeu à la place d’un Mika Biereth, muet et insipide depuis le début de la saison, George Ilenikhena délivrait les Monégasques en propulsant le ballon de la tête au fond des filets de Théo De Percin, dans les ultimes secondes du temps réglementaire. Une libération pour l’ASM, mais aussi pour l’ancien joueur du Royal Antwerp, en manque de temps de jeu et qui n’avait plus marqué avec Monaco depuis février dernier.

Une hiérarchie bousculée ?

« On a eu un peu de mal par moment. Mais on a réussi à garder la tête haute avec courage pour aller chercher cette victoire. Notre style de jeu au quotidien est d’aller chercher les équipes avec un pressing haut et gagner des ballons pour aller marquer, a expliqué le joueur de 19 ans, avant d’évoquer son cas personnel, au micro de Ligue 1+. Mon but ? C’est grâce à l’équipe qui me soutient au quotidien. Je travaille aussi pour ça : aller chercher les buts et aider l’équipe, c’est qui est arrivé aujourd’hui, je suis très content. J’essaye de garder la tête sur les épaules et continuer à travailler. » Une entrée saluée également par son capitaine Denis Zakaria et son coach Adi Hütter.

De quoi relancer le débat autour du numéro 9 ? En seulement 12 minutes, Ilenikhena a suffisamment pesé sur l’arrière-garde de l’AJA, certes fatigué, pour arracher la victoire pour l’ASM. Aligné d’entrée contre Strasbourg avant la trêve, Falorin Balogun avait brillé face aux Alsaciens en marquant. Excepté face au Havre, où il n’était pas dans le groupe, il a pris part à l’intégralité des rencontres de Monaco en Ligue 1. Mika Biereth, lui, court toujours vers son premier but cette saison et peine à retrouver l’impact qu’il a pu avoir, lors de la deuxième partie de saison passée. Avec un Adi Hütter adepte d’une attaque à deux, la méforme de Biereth pourrait jouer en la faveur du Franco-Nigérian, alors que Monaco s’apprête à jouer tous les trois jours, avec le retour de la Ligue des Champions, et ce, à partir de ce jeudi contre le Club Brugge (18h45).