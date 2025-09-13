Ligue 1 : l’AS Monaco l’emporte à Auxerre en fin de match grâce à Ilenikhena

Se déplacer sur la pelouse de l’AJ Auxerre est toujours l’assurance d’un match compliqué. Ce samedi, c’est l’AS Monaco qui se présentait dans le bouillant stade de l’Abbé-Deschamps. Après deux victoires et une défaite en trois matches, le club de la Principauté voulait enchaîner après son succès contre Strasbourg juste avant la trêve internationale (3-2). De son côté, l’AJA voulait se donner de l’air après deux défaites en trois rencontres depuis le lancement de cette nouvelle cuvée. D’entrée, les hommes de Christophe Pelissier jouaient donc avec énormément d’intentions et se sont procurés les premières opportunités du match.

Pour autant, les locaux se sont heurtés à la défense monégasque. Malgré une première opportunité de Balogun (12e), les Auxerrois ont répondu, mais le sauvetage de Vanderson sur sa ligne (13e) et la claquette de Köhn devant Mara ont frustré les locaux (21e). Et malgré d’autres tentatives de l’AJA (28e, 34e), l’ASM s’est rebiffé avant la pause. Une accélération bénéfique : sur l’une des dernières opportunités de la première période, Takumi Minamino a hérité du ballon et a trompé De Percin à bout portant (0-1, 45+2e). Menée, l’AJA pouvait néanmoins avoir le sentiment d’avoir été mal payée en rentrant aux vestiaires à la pause après s’être procuré trois grosses opportunités.

George Ilenikhena sort l’AS Monaco du bourbier

Au retour des vestiaires, Auxerre a donc voulu aller chercher l’égalisation le plus rapidement possible. Sous l’impulsion de leur public, les coéquipiers de Lassine Sinayoko ont donc poussé. Pour autant, l’expulsion de Josué Casimir pour un deuxième carton jaune a forcément été un coup dur pour les Auxerrois à la 68e minute. Néanmoins, c’est en infériorité numérique qu’Auxerre est allé chercher l’égalisation. Sur une nouvelle accélération de l’insatiable Kévin Danois, Mohammed Salisu n’a pas pu faire mieux que de dévier le ballon dans ses propres filets après un centre rasant du premier cité (1-1, 73e).

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 9 3 +5 3 0 0 8 3 2 Lyon 9 3 +5 3 0 0 5 0 3 Monaco 9 4 +3 3 0 1 8 5 4 Lille 7 3 +7 2 1 0 11 4 5 Marseille 6 4 +5 2 0 2 9 4 6 Lens 6 3 +2 2 0 1 5 3 7 Strasbourg 6 3 +1 2 0 1 4 3 Voir le classement complet

Ayant fait le plus dur, l’AJA a continué de pousser et n’a pas su profiter de son temps-fort de cinq minutes pour prendre l’avantage. Finalement, c’est Monaco qui, à l’expérience, est allé chercher un succès précieux à l’Abbé-Deschamps. Après un penalty annulé (83e) et une barre transversale (86e), Monaco a été délivré par l’énorme tête de George Ilenikhena qui a sorti les siens du piège auxerrois (1-2, 89e). Septième victoire de rang de l’AS Monaco face à Auxerre et un succès qui permet à l’ASM de remonter provisoirement sur le podium. De son côté, Auxerre, qui n’a pas démérité, concède un troisième revers cette saison en quatre rencontres.