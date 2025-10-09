EdF : Mbappé rassurant avant d’affronter l’Azerbaïdjan

Touché à la cheville avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a rassuré tout le monde hier soir lors de l’entraînement des Bleus. Le capitaine de l’équipe de France, aperçu à plusieurs reprises en train de se toucher la cheville droite pendant l’échauffement, a finalement terminé la séance sans douleur selon L’Équipe. S’il pourrait être ménagé face à l’Azerbaïdjan demain au Parc des Princes, l’attaquant du Real Madrid compte bien rester avec les Bleus jusqu’à la fin du rassemblement et espère être prêt pour affronter l’Islande lundi prochain, le test le plus relevé de cette trêve internationale.

Mbappé a effectué un travail individuel avec Ibrahima Konaté sous la supervision du préparateur physique. Les deux joueurs ont enchaîné les courses et changements de direction sans difficulté. Malgré les nombreuses absences, Didier Deschamps peut s’appuyer sur un groupe motivé : Kingsley Coman et Christopher Nkunku se sont montrés en grande forme, tout comme Florian Thauvin et Jean-Philippe Mateta. Un signe encourageant avant la dernière séance d’entraînement prévue aujourd’hui au Parc des Princes, où le sélectionneur devrait préciser ses choix pour le futur onze de départ.