Euro Féminin : les Pays-Bas dominent aisément le Pays de Galles pour leur premier match

Le Pays de Galles, qui participait pour la première fois au Championnat d’Europe féminin, tentait de décrocher sa première victoire en 2025 face aux Pays-Bas, vainqueurs de l’édition 2017. Ces derniers avaient largement dominé les confrontations précédentes, avec quatre succès et un score cumulé de 10 à 1. Cette rencontre marquait leur première opposition depuis juillet 2017. Malgré une nette domination des Hollandaises, avec plus de 70 % de possession et cinq tentatives contre une seule pour le Pays de Galles, la première période semblait se diriger vers un score vierge.

Mais Miedema a finalement trouvé l’ouverture dans le temps additionnel (45e+3). Dès la reprise, Pelova a doublé la mise (48e), avant que Brugts ne scelle pratiquement le sort du match en inscrivant le troisième but une dizaine de minutes plus tard. Le score était déjà de 3-0 avant l’heure de jeu. Pour son entrée en lice, les Pays-Bas se sont donc offert une belle victoire.