Équipe de France, PSG : la réponse cash de Luis Enrique sur l’imbroglio autour de la blessure de Barcola

La fenêtre internationale refermée, la Ligue 1 reprend ses droits, ce vendredi, avec un duel au sommet entre le Paris Saint-Germain, leader, et Strasbourg, troisième. Avant ce rendez-vous, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. L’occasion pour le coach parisien de faire le point sur l’état de forme de son groupe. Face aux journalistes, le technicien de 55 ans a commencé par laisser planer le doute au sujet de Désiré Doué et Marquinhos, pourtant absents du point médical et donc candidats à une place dans le groupe francilien.

«Je ne sais pas. On va faire le premier et le dernier entraînement de la semaine aujourd’hui, il faut parler avec les joueurs pour parler de leur feeling. Il y a toujours des surprises après une trêve internationale. Il faut attendre quand arrivent les joueurs et voir comment ils vont. Il y a différentes situations personnelles qu’il faut analyser de manière individuelle», a ainsi rappelé l’Espagnol avant de revenir sur le cas Bradley Barcola, remis à disposition du PSG lors de la trêve après que le médecin des Bleus Franck Le Gall ait constaté une lésion chronique à l’ischio-jambier droit depuis le 17 septembre.

Luis Enrique évite la polémique !

«Ça ne m’intéresse pas», a finalement avoué le tacticien des champions d’Europe avant d’ajouter : «autour d’une équipe de haut niveau, il y a tout le temps du bruit. Beaucoup de gens ont parlé sur ça. Je parle de l’équipe et ce que je veux dire c’est que les complications ne m’intéressent pas. Ce qui m’intéresse, c’est le niveau de l’équipe et la santé des joueurs». Relancé sur le cas Ousmane Dembélé, toujours out, Luis Enrique a par ailleurs confié être dans l’inconnu vis-à-vis du récent Ballon d’Or. Je ne sais pas combien de jours il va être blessé, a sobrement précisé l’ex-coach du Barça avant de conclure plus globalement sur la gestion et les causes de cette hécatombe.

«C’est la nature, c’est le foot, beaucoup de conditions. Une blessure, c’est multi-factorielle. Ce n’est pas pour une seule raison. C’est la difficulté de savoir où sont les axes d’amélioration. C’est le sport de haut niveau, il faut savoir vivre avec ça. Moi, je peux voir le niveau des joueurs aux entraînements. On cherche à ne pas prendre de risque avec la santé des joueurs. Les blessures font partie du foot de haut niveau. On cherche à améliorer la santé des joueurs. Quand on récupère des joueurs et qu’ils commencent à s’entraîner, c’est facile pour moi de voir comment ils vont et s’ils sont prêts. Pour voir si un joueur est prêt, il faut attendre de le voir sur la pelouse».