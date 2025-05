Real Madrid : Jude Bellingham sera absent 3 mois !

Les problèmes d’épaule traînent chez Jude Bellingham. L’Anglais souffre dans cette zone depuis bientôt un an et demi mais avec l’Euro et les deux dernières saisons, il n’a pas trouvé le temps pour se reposer et soigner sa blessure. En réalité, il retarde au maximum une opération devenue inévitable. Cette fois, il ne peut plus reculer.

D’après les informations qui commencent à circuler en Espagne, le milieu de terrain et le staff médical de la Casa Blanca ont décidé de procéder à cette fameuse intervention chirurgicale après la Coupe du Monde des Clubs, qui démarre le 15 juin prochain. Il devra ensuite observer un repos d’environ trois mois. Une reprise pourrait donc intervenir vers le début de l’automne.