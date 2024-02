LOSC : énorme coup dur pour Samuel Umtiti

Défait sur la pelouse du Paris Saint-Germain le week-end dernier et restant sur une série de deux matchs sans victoire toutes compétitions confondues dont une élimination en Coupe de France, le LOSC recevra Le Havre (dimanche, 17h00) avec la ferme ambition de mettre un terme à cette spirale négative pour demeurer au contact du wagon de tête. Mais pour cette rencontre face au promu havrais, les Dogues se passeront une nouvelle fois des services de Samuel Umtiti.

Apparu à 11 reprises toutes compétitions confondues avec le LOSC, le Lillois peine à retrouver son niveau d’antan. Fragilisé par des problèmes récurrents au genou gauche depuis la Coupe du monde 2018 et qui ont porté un coup fatal à son aventure du FC Barcelone, le défenseur central ne devrait pas rejouer de si tôt, du moins d’ici à la fin de l’exercice en cours. Aux dernières nouvelles, le joueur de 30 ans a été contraint de passer sur le billard pour subir une intervention chirurgicale. Présent en conférence de presse, son entraîneur Paulo Fonseca a souhaité donner de ses nouvelles sans préciser la durée exacte de sa convalescence.

«Samuel Umtiti a subi une opération chirurgicale mercredi. Cela s’est bien passé, il doit désormais récupérer. Je ne sais pas encore quelle est sa durée d’indisponibilité. Est-ce qu’il va rejouer cette saison ? Peut-être. Honnêtement, je ne sais pas et je ne préfère pas m’avancer parce que je ne sais pas. Il aura sûrement la possibilité de rejouer, mais c’est difficile à dire, ce sera long», a précisé le technicien lusitanien. Un véritable coup dur pour le Français, qui nourrissait de grandes ambitions pour son retour en France, l’été dernier. À l’époque joueur de Lecce et au sortir d’une saison convaincante, le natif de Yaoundé avait fait de l’Olympique Lyonnais sa priorité.

Si la porte s’est vite refermée devant lui, ce dernier a eu l’opportunité de rebondir à Lille où il s’est engagé jusqu’en juin 2025. Mais force est de constater que ce nouveau défi a vite tourné au vinaigre pour lui. Essentiellement utilisé en Ligue Europa Conférence (5 apparitions dont 5 titularisations), Samuel Umtiti a, en revanche, très peu joué en Ligue 1.

Cantonné à un rôle de remplaçant en raison de la montée en puissance d’Alexsandro, l’ex-international français n’est plus apparu sur les couleurs lillois depuis le 21 janvier et une victoire contre le Racing Club de France en 16es de finale de la Coupe de France. Si un départ a récemment été évoqué, nul doute que ce nouveau coup dur devrait forcer le principal intéressé à réfléchir sur la suite de sa carrière. En attendant, les fans nordistes sont en mesure de se questionner s’ils reverront ou non Samuel Umtiti fouler leur pelouse…