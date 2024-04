AS Monaco - Lille : les compositions officielles

Match en retard de la 29e journée de Ligue 1, le choc entre Lille Monaco pour le podium s’annonce fort intéressant.. A domicile, les Asémistes optent pour un 4-4-2 avec Radoslaw Majecki dans les cages derrière Vanderson, Thilo Kehrer, Guillermo Maripan et Krépin Diatta. Le double pivot est assuré par Youssouf Fofana et Denis Zakaria avec Takumi Minamino et Maghnes Akliouche dans les couloirs. Devant, Wissam Ben Yedder est épaulé en attaque par Folarin Balogun.

De leur côté, les Nordistes s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Lucas Chevalier qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Tiago Santos, Bafodé Diakite, Leny Yoro et Ismaily en défense. Benjamin André et Nabil Bentaleb se retrouvent dans l’entrejeu. Hakon Haraldsson, Angel Gomes et Gabriel Gudmundsson soutiennent le buteur Jonathan David.

Les compositions

AS Monaco : Majecki - Vanderson, Kehrer, Maripan, Diatta - Akliouche, Fofana, Zakaria, Minamino - Balogun, Ben Yedder

Lille OSC : Chevalier - Santos, Diakite, Yoro, Ismaily - André, Bentaleb - Haraldsson, Gomes, Gudmundsson - David

