PSG : nouveau scandale au centre de formation

Après avoir emménagé au Campus PSG à Poissy en début de saison, les joueurs du PSG ont vu l’ensemble du centre de formation être transféré avec eux en janvier. Les équipes jeunes de la formation féminine et masculine sont donc désormais regroupées dans ces nouveaux locaux, mais tout ne se passe pas comme prévu. Outre certaines défaillances dans les bâtiments liées aux récents travaux (effondrement de plafonds, fuites d’eau, absence de chauffage, etc.), ce sont surtout les problèmes de gestion et d’encadrement qui sont décriés par les familles des joueurs. Selon RMC Sport, toutes les tensions gravitent autour du nouveau responsable de la partie éducation : Mehdi Rahoui.

La suite après cette publicité

En interne, certains employés ne comprennent pas l’arrivée de cet ancien CPE (conseiller principal d’éducation) : « on se demande surtout comment Mehdi Rahoui est arrivé à la tête de ce secteur éducation du PSG, il n’a pas du tout le profil», « on a l’impression que si la personne n’entre pas dans ses plans, elle est immédiatement écartée» rapporte RMC Sport, citant plusieurs sources. Les professeurs mènent la fronde. Daniel Riolo parle de méthodes tyranniques en prenant l’exemple de la professeure d’anglais d’Ethan Mbappé et Zaïre-Emery qui «a été virée sur le champ parce qu’elle a osé poser une question qu’il a jugé déplacée». Le consultant parle également de cas de harcèlement : «il y en a un qui a été martyrisé. Il a eu les doigts coincés dans la porte, on lui a jeté ses affaires. Mais ils sont mal tombés parce qu’il se trouve que le gamin est de la famille de l’émir. On me dit que cette histoire n’est pas vérifiée, j’ai entendu parler de la réunion qui a suivi le lundi dans le bureau, qui montre qu’on est plus près de la vérité qu’autre chose ». Une enquête interne pour harcèlement a été demandée au Comité social et économique (CSE) du PSG.