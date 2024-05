PSG-BVB : la fierté de Marquinhos sur le collectif parisien

Le Paris Saint-Germain accueille le Borussia Dortmund mardi soir, sur la pelouse du Parc des Princes, lors de la demi-finale retour de la Ligue des Champions. Après la défaite sur la plus petite des marges à l’aller en Allemagne (1-0), les joueurs de Luis Enrique devront montrer un meilleur visage s’ils souhaitent remporter ce précieux sésame, ce ticket doré pour la grande finale à Wembley. Interrogé en conférence de presse, le capitaine brésilien, Marquinhos est revenu sur l’importance du collectif qui se dégage du groupe parisien cette saisons sous la direction de l’entraîneur espagnol :

«Le collectif sera toujours l’aspect le plus important dans le foot. Les équipes qui ont une belle réussite sont basés sur un collectif. Ce n’est pas parce que cette saison on a un beau collectif que les autres saisons, il n’y avait pas cette cohésion, cette envie de gagner des matchs et de gagner la Ligue des Champions. Il y a des idées, des joueurs qui sont partis. Le plus important est de garder cette culture de club et de collectif, peu importe les joueurs qui vont arriver. Quand le collectif va bien, les individualités s’en sortent bien»

