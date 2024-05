PSG-BVB : la petite pique de Luis Enrique à Kylian Mbappé

Le Paris Saint-Germain accueille le Borussia Dortmund mardi soir, sur la pelouse du Parc des Princes, lors de la demi-finale retour de la Ligue des Champions. Après la défaite sur la plus petite des marges à l’aller en Allemagne (1-0), les joueurs de Luis Enrique devront montrer un meilleur visage. Et pour ça, tout le monde devra faire les efforts offensifs et défensifs, y compris Kylian Mbappé : «On a un objectif commun, c’est pour ça qu’on essaie toujours de faire partir le ballon de l’arrière de l’apporter de la meilleure manière aux attaquants. Comme c’est une équipe, on demande aussi aux attaquants qu’il y ait peu de ballons qui arrivent en défense. On est tous une équipe et tout le monde joue d’un instrument. Les footballeurs peuvent être excellents et doivent aider à défendre. Nos défenseurs doivent nous aider à amener le ballon devant», a d’abord répondu l’entraîneur espagnol à une question sur Mbappé.

La suite après cette publicité

Avant de poursuivre sur son placement en attaque : «C’est très facile. Chaque match est différent de l’autre, ça dépend où sont les espaces. Parfois, c’est entre les lignes, d’autres fois l’adversaire ferme donc il faut déborder par les ailes. Notre objectif est que nos meilleurs joueurs, plus ils participent, mieux c’est. Je ne veux pas que l’attaquant aille chercher le ballon au milieu de terrain, je veux que l’attaquant touche le ballon dans les zones critiques et c’est difficile. Je sais que vous avez très envie de parler de Kylian et je suis habitué à parler de Kylian. Comme objectif, nous voulons trouver nos meilleurs joueurs. Evidemment, nos adversaires ne vont pas le laisser libre au point de penalty, ils vont le laisser toucher le ballon au milieu de terrain. Je veux qu’il aille le toucher là où il est dangereux»

Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent un bonus de bienvenue de 100€ et 10€ sans dépôt avec le code FM10. La victoire de Paris peut vous rapporter jusqu’à 150 et celle du Dortmund jusqu’à 535€.