PSG-BVB : Mats Hummels se méfie de Kylian Mbappé

Au match aller, Mats Hummels a réalisé une prestation XXL. Dans un Signal Iduna Park en ébullition, le défenseur allemand avait été l’un des grands acteurs du succès allemand au match aller en muselant parfaitement les attaquants du PSG. Ce mardi, on peut logiquement s’attendre à une autre limonade qui leur sera servie au Parc des Princes. Fantomatique de l’autre côté du Rhin, Kylian Mbappé sera forcément attendu au tournant pour ce qui sera son dernier match dans la capitale en Ligue des Champions. Pour toutes ses raisons, Hummels sera sur le qui-vive comme il l’a confié en conférence de presse ce lundi :

«Bien sûr, cela fait une différence de savoir contre qui on joue. Surtout contre Mbappé, avec ses courses rapides en profondeur. Mais le savoir à l’avance, ce n’est pas le plus important pour moi. On ne peut le défendre qu’en équipe. Avec sa vitesse inimitable, il est impossible de le défendre seul. Mais il n’est aussi qu’une partie de l’ensemble, il faut aussi faire attention à beaucoup d’autres. Malgré tout, il faut rester éveillé pendant 90 minutes.»

