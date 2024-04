Monaco : Youssouf Fofana ne pense pas à la Ligue des Champions

Monaco réalise une très belle opération ! Quelques jours après avoir disposé de Brest, le club princier a écarté de sa route un autre prétendant au podium, à savoir Lille (1-0), dans un match en retard comptant pour la 29e journée de Ligue 1. Avec ce nouveau succès, la formation monégasque consolide sa place de dauphin et a fait un grand pas vers la Ligue des Champions. Si tous les signaux sont au vert pour les pensionnaires du stade Louis II, Youssouf Fofana préfère rester prudent.

Classement live Ligue 1 # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Monaco 58 30 18 17 7 6 56 38 4 Lille 52 30 17 14 10 6 43 26

«La Ligue des Champions ? Non, pas encore. On a un gros match ce week-end (déplacement à Lyon, 31e journée de Ligue 1). Le plus important, c’est de sécuriser la deuxième place le plus vite possible. On a la pression depuis quelques mois, on a fait quelques faux pas. Maintenant qu’on est à cette place, on ne doit pas se reposer sur nos lauriers et mettre un coup d’accélérateur. On est en confiance. Il faut repartir dimanche avec un bon résultat pour continuer notre belle série», a exprimé le capitaine asémiste au micro de Prime Video.