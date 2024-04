OM : Gasset fait le point sur son groupe avec un revenant

À la veille de la réception de Lens au Vélodrome, Jean-Louis Gasset a dressé un bilan de ses troupes. Comme depuis plusieurs semaines, le coach de l’OM doit composer avec un effectif restreint. Après le retour de Jonathan Clauss cette semaine, buteur lors du dernier match contre Nice, l’OM pourra également compter sur le retour d’Ismaïla Sarr. Le Sénégalais, absent depuis le mois de mars, est de nouveau disponible pour le groupe marseillais. Cependant, la liste des absents reste toujours aussi longue.

« Ismaïla Sarr est avec nous, il a bien travaillé, il a repris l’entraînement, il est donc opérationnel. Il remplacera Faris [Moumbagna] qui est lui suspendu un match. Jonathan [Clauss] a joué 70 minutes contre Nice, il fallait limiter son temps de jeu pour le faire monter progressivement. Quentin [Merlin] a repris le footing, il va recommencer les appuis demain et il sera opérationnel lundi ou mardi on l’espère. Pour Chancel [Mbemba], c’est plus compliqué, c’est un ménisque qui se déplace dans le genou et ça dépend de sa position. Il va un peu mieux, il a repris le footing, mais on est en alerte permanente, car la douleur peut vite revenir », a-t-il expliqué devant les médias à la Commanderie.