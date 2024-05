FC Barcelone : Vitor Roque est au fond du trou !

Le cas Vitor Roque enflamme la Catalogne. Arrivé au FC Barcelone l’hiver dernier, le jeune attaquant brésilien vit un début d’aventure cauchemardesque sous le maillot barcelonais. Malgré les 30 millions d’euros (hors bonus) déboursés par les dirigeants catalans et une clause libératoire fixée à 1 milliard d’euros, le droitier d’1m72 doit, pour l’heure, se contenter de quelques bouts de match. Entre janvier et début février, il est ainsi apparu à 7 petites reprises toutes compétitions confondues (0 titularisation), pour un total de 133 minutes. Insuffisant pour celui qu’on surnomme "El Tigrinho".

Expulsé face à Alavès le 3 février dernier et dans l’incompréhension, l’international auriverde (1 sélection) pensait voir le bout du tunnel lorsque Xavi décidait de faire un peu plus appel à lui en le titularisant à deux reprises (face au Celta de Vigo et Cadix), sans pour autant lui permettre de disputer une rencontre en intégralité. La suite confirmait finalement le malaise vécu par l’ancien joueur de l’Athletico Paranaense. Présent depuis plus de 4 mois en Espagne, le crack de 19 ans n’a ainsi joué que 13 rencontres toutes compétitions confondues pour un bilan famélique de deux petits buts.

Vitor Roque a craqué !

«Nous déciderons à la fin de la saison. Ce n’est pas facile de venir d’un autre championnat, ce n’est pas facile de faire la différence au Barça. Il a besoin de plus de minutes, de confiance et à la fin de la saison, nous déciderons», affirmait alors Xavi, quelques heures après les premières rumeurs d’un départ l’été prochain. En effet, la presse espagnole relayait dernièrement que Manchester United, Naples, l’Olympique Lyonnais et l’OGC Nice avaient d’ores et déjà contacté le représentant du Brésilien en vue d’un possible prêt. Une situation très délicate sur laquelle Mundo Deportivo est d’ailleurs revenue ce dimanche.

D’après les dernières révélations du média ibérique, Vitor Roque serait, en effet, très affecté par ces premiers mois en Catalogne. Souvent loué pour sa force mentale et sa joie de vivre, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2031 se trouverait désormais dans un profond mal-être. MD affirme, à ce titre, que l’intéressé est attristé par sa mise à l’écart et incapable de déconnecter, au point d’en pleurer lorsqu’il rentre chez lui. Une forme de dépression confirmée par son entourage, précisant également que Xavi ne lui parle plus et que la communication entre les deux hommes est rompue.

Si ce dernier tente, pour l’heure, de faire bonne figure, il est aujourd’hui dans une incompréhension générale et estime que Ferran Torres et Marc Guiu sont favorisés par rapport à lui. Une version qui n’est cependant pas partagée par le staff technique du Barça, affirmant qu’une vidéo individuelle a été réalisée pour lui montrer ce qu’ils attendaient de lui et qu’il est aussi l’un des joueurs que l’entraîneur corrige et encourage le plus à l’entraînement. Une chose est sûre, Vitor Roque semble actuellement au fond du trou et le récent tweet ironique de sa compagne, quelques minutes après avoir compris que le Brésilien ne ferait pas son apparition face à Girona, ne fait que confirmer le malaise existant…