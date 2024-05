FC Barcelone : 2 clubs de L1 veulent faire le gros coup Vitor Roque

Le 12 juillet dernier, le FC Barcelone a officialisé la signature du jeune et prometteur Vitor Roque. Un talent qui a coûté 30 millions d’euros aux Culés (hors bonus) et dont la clause libératoire a été fixée à 1 milliard d’euros, histoire d’éviter les attaques de clubs concurrents. Sous contrat jusqu’en 2031, le natif de Timóteo est resté en prêt à l’Athletico Paranaense avant de faire le grand saut vers l’Europe au mercato d’hiver. Souhaitant renforcer le secteur offensif, Xavi a donc accueilli le jeune joueur auriverde. Prêt à en découdre, Vitor Roque a vite déchanté.

Vitor Roque se contente de miettes

Il a dû se contenter de quelques bouts de match ici et là. Entre janvier et début février, il est apparu à 7 reprises toutes compétitions confondues (0 titularisation), pour un total de 133 minutes. Insuffisant pour celui qu’on surnomme "El Tigrinho". Il a d’ailleurs commencé à perdre patience, lui qui avait été expulsé face à Alavès le 3 février dernier. Lors des 6 matches suivants, Xavi a commencé à un peu plus faire appel à lui en le titularisant à deux reprises (face au Celta de Vigo et Cadix). Mais le Brésilien n’a joué aucune rencontre en intégralité.

Présent depuis un peu plus de 4 mois en Espagne, le joueur de 19 ans n’a joué que 13 rencontres toutes compétitions confondues, mais seulement 2 en tant que titulaire. En ce qui concerne ses statistiques, c’est rapide. Il n’a ni marqué, ni délivré de passe décisive. Un bilan décevant aussi bien pour le jeune homme, qui a peu d’occasions de s’exprimer, que les Culés. D’ailleurs, Xavi a confié à son sujet : « nous déciderons à la fin de la saison. Ce n’est pas facile de venir d’un autre championnat, ce n’est pas facile de faire la différence au Barça. Il a besoin de plus de minutes, de confiance et à la fin de la saison, nous déciderons.»

Des clubs le veulent en prêt mais il souhaite rester

Une sortie médiatique qui allait dans les sens des récentes rumeurs au sujet de l’attaquant. En effet, les médias catalans ont révélé que les pensionnaires du Camp Nou envisageaient de prêter leur jeune recrue durant le mercato d’été afin qu’elle puisse avoir du temps de jeu. D’ailleurs, plusieurs écuries se sont rapidement manifestées à l’image du Betis et du Séville FC. Ce vendredi, Mundo Deportivo ajoute quatre autres clubs, à savoir Manchester United, Naples, l’Olympique Lyonnais et l’OGC Nice. Toutes ces écuries ont visiblement contacté le représentant du joueur.

Ce dernier a certainement dû les prévenir des intentions de son client. En effet, AS et plusieurs médias ibériques expliquent que le Brésilien n’a aucune intention de quitter le FC Barcelone dans les prochains mois, que ce soit sous la forme d’un prêt ou d’un transfert sec. Son agent va se rendre prochainement à Barcelone afin de se réunir avec la direction sportive et mettre les choses au clair. Ce qui est sûr, c’est qu’il ne veut pas partir et qu’il ne souhaite surtout pas retourner au Brésil. Là-bas, la presse ne comprend d’ailleurs pas pourquoi un joueur acheté aussi cher joue si peu. Le Barça et Xavi ont sûrement la réponse et des arguments pour convaincre le joueur de changer d’avis et de s’en aller en prêt.