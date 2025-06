Toulouse : Darris Zema signe son premier contrat professionnel

C’est officiel ! Darris Zema a signé son premier contrat professionnel avec le TFC. Né à Lyon et tout juste majeur, ce jeune milieu offensif polyvalent, capable de jouer aussi bien dans l’axe que sur un côté, s’apprête donc à intégrer le groupe pro de Carles Martinez Novell. «Le Toulouse Football Club est très heureux de faire signer professionnel ce talentueux pitchoun et souhaite à Darris de continuer d’exprimer toutes ses qualités sur les terrains», ajoute le communiqué du club.

«Darris est un profil offensif dribbleur et créatif assez singulier. Je me réjouis de son évolution. Félicitations Pitchoun», a d’ailleurs déclaré Julien Lacour, directeur du Centre de Formation. Réputé pour sa faculté de passes et son dribble, le Français de 18 ans s’est notamment illustré avec les U19 du club toulousain, inscrivant 11 buts et délivrant 7 passes décisives en 27 matchs sous les ordres de Mickaël Delestrez.