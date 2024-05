Chelsea a trouvé un accord verbal XXL pour Messinho

Après Endrick, transféré au Real Madrid pour une somme record, Palmeiras est sur le point de boucler une nouvelle affaire avec l’un de ses jeunes talents de 17 ans : Estêvão Willian, plus communément appelé Messinho. Rapidement considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération, il avait été scruté par le PSG, le Barça, Manchester City, Arsenal, Manchester United ou encore Chelsea. Après avoir fait ses débuts en pro la saison dernière, Messinho a marqué un but en 6 journées cette saison.

La suite après cette publicité

Il a également marqué trois buts et délivré trois passes décisives lors de la Coupe du monde des moins de 17 ans l’année dernière, où le Brésil avait atteint les quarts de finale. Et l’ailier droit d’1m76, sous contrat jusqu’en juin 2026, avait finalement choisi de rejoindre les Blues de Chelsea, malgré plusieurs offres du PSG notamment. Et malgré un déficit d’environ 290 M€, qu’ils comptent rétablir grâce aux ventes, les Londoniens ont réussi à trouver un accord verbal avec Palmeiras pour se l’offrir.

À lire

Chelsea : Cole Palmer élu jeune joueur de la saison en Premier League

Un contrat de sept ans pour Estêvão Willian

Selon les informations de The Athletic, Chelsea a conclu un accord verbal avec Palmeiras pour recruter Estêvão Willian. Alors que le gaucher disposait d’une clause libératoire de 60 millions d’euros, les Blues paieront 34 millions d’euros pour l’ailier de 17 ans, ainsi que 23 millions d’euros supplémentaires liés à des bonus basés sur les performances dans son club actuel et lors de ses débuts à Chelsea. Un peu à la manière d’Endrick au Real Madrid, Estêvão Willian déménagera officiellement à Stamford Bridge en 2025, lorsqu’il aura 18 ans.

La suite après cette publicité

Chelsea aurait eu l’avantage dans ce dossier, car le club londonien serait sur le joueur depuis déjà plusieurs années. Mais ce n’est pas tout, puisque le média américain nous apprend que le jeune brésilien signera un contrat d’au moins sept ans avec Chelsea, pour un montant total de 57 millions d’euros. Un joli coup réalisé par Palmeiras, mais qui va donc perdre ses deux talents, Messinho et Endrick. Mais aussi par les Blues, qui ont réussi à surpasser toute la concurrence européenne.