Massimiliano Allegri quitte la Juve dans le chaos, Pep Guardiola en passe de s’offrir un record historique

Allegri et la Juve, c’est fini !

On commence cette revue de presse en Italie où Massimiliano Allegri quitte la Juventus. «Exemption inévitable» affiche la Gazzetta dello sport. Cela aurait pu être une belle fin avec une belle déclaration de remerciement du club. Mais cela s’est plutôt terminé de la pire des manières, avec la victoire de la Coupe d’Italie éclipsée par des cris, des querelles, des scènes hystériques d’un Allegri enragé écrit le journal au papier rose. Dans le Corrierre Dello Sport on peut lire que l’entraîneur italien est parti de la Juve dans le chaos. Le club a licencié Allegri en parlant d’une attitude «non-compatible avec les valeurs du club».

La suite après cette publicité

Guardiola proche d’entrer dans la légende

On part en Angleterre désormais. Manchester City doit confirmer demain (dimanche, ndlr) en s’imposant contre West Ham lors de la dernière journée pour devenir champion. Dans le Daily Telgraph, on parle d’un Pep Guardiola qui peut entrer dans la légende du championnat avec Manchester City. Il peut être le meilleur de tous les temps s’il remporte son sixième titre en huit ans. Une performance qui serait plus forte face aux 13 titres d’Alex Ferguson avec Manchester United.

À lire

Phil Foden élu joueur de la saison de Premier League

Laporta claque la porte pour Xavi

On termine en Espagne et on ne peut pas passer à côté de Xavi au Barça. Annoncé sur le départ il y a quelques mois puis maintenu pendant quelques semaines, Xavi pourrait finalement bien partir du club. «C’est fini», placarde Sport dans sa Une. «Son avenir accroché à un fil», affiche Marca. La rencontre entre le président et l’entraîneur est prévue la semaine prochaine dans une réunion qui déterminera l’avenir de l’entraîneur d’une manière ou d’une autre. Pour le poste d’entraîneur, Laporta pense déjà au successeur de Xavi. Dans AS, on évoque trois noms. Celui de Conceiao, Rafa Marquez, et Hans-Dieter Flick.