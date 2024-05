Liga : Séville continue sa belle série et condamne presque Grenade

En clôture de la 34e journée de Liga, le FC Séville et Grenade s’affrontaient dans un derby andalou au stade Ramón Sánchez-Pizjuán. Au coup d’envoi du match, les deux équipes étaient dans de bonnes dynamiques. Malgré une solidité retrouvée ces dernières semaines, Grenade a vite encaissé le premier but de la partie. Après une combinaison sur le couloir droit entre Lucas Ocampos et Jesús Navas, le capitaine espagnol a trouvé, de l’autre côté, son homologue Marcos Acuña qui a trompé son compatriote Augusto Batalla de la tête (12e). Dès lors, les Grenadins ont poussé pour égaliser.

L’ailier prêté par Manchester United, Facundo Pellistri, pensait avoir égalisé avant que la VAR n’ait retiré le but car le ballon était sorti des limites du terrain auparavant. Cependant, Séville est parvenu à faire le break grâce à Youssef En-Nesyri et à son une-deux avec Lucas Ocampos (51e). Dodi Lukebakio a entériné le succès des siens après avoir fait danser Carlos Neva (79e). Avec ce résultat (3-0), les Sévillans continuent leur montée au classement et sont désormais 12e. Malgré les bons résultats des dernières semaines (2 victoires et 1 nul sur les trois derniers matchs), Grenade a presque perdu toute chance de maintien. Avant-dernier avec 11 points de retard sur Majorque (17e), les quatre matchs restants risquent de ne pas être suffisants.