PSG - Inter : Marco Verratti donne les clés de la finale

C’est le grand soir pour le PSG. Face à l’Inter Milan, le club de la capitale a l’occasion de remporter la première Ligue des Champions de son histoire. Un moment historique pour les joueurs parisiens, les supporters et aussi les suiveurs du football français. Après avoir passé 12 ans à Paris, Marco Verratti n’a pas caché son excitation avant ce rendez-vous capital :

«Je suis plus français aujourd’hui que sur le terrain. Quand tu es sur le terrain, tu te concentres sur le jeu. Les supporters sont excités, c’est incroyable, j’espère qu’ils vont faire un grand match. Dans les matchs comme ça, ce qui compte le plus, c’est l’efficacité. Je pense que c’est ce qui nous a manqué la dernière fois. En finale, les deux équipes sont à 50-50 donc je pense que l’efficacité et la capacité de tuer le match, c’est le plus important.»