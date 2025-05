PSG - Inter : le message puissant de Luis Enrique avant la finale

Ce samedi, le PSG n’a pas le droit à l’erreur. Pour la deuxième fois de son histoire, le PSG a l’occasion de remporter sa première Ligue des Champions cinq ans après avoir échoué face au Bayern Munich. Sur la pelouse du géant allemand ce samedi, le club de la capitale a désormais l’occasion d’enfin y parvenir face à l’Inter Milan. Serein comme à son habitude, Luis Enrique s’est exprimé avant le match au micro de Canal+. L’occasion pour le coach espagnol de galvaniser ses troupes et d’affirmer qu’il pense que le PSG est en pleine possession de son destin pour remporter sa première C1 :

«C’est plus facile à dire qu’à faire. Mais ce qu’on a apporté ici, c’est la joie de jouer au football, la volonté de dominer le match et de rendre ce soutien à nos supporters. C’est une finale, nous avons la mentalité, l’ambition pour gagner. On va essayer de tout faire pour. Ce sera difficile, il y a beaucoup d’excitation autour des deux équipes. Il va falloir savoir s’adapter à cette émotion, la gérer comme nous le faisons normalement, je pense que c’est la clé. Le plus important est de mériter de gagner la finale, pour ça nous devons jouer comme on fait d’habitude.»