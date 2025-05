LdC : le troll d’un supporter parisien à Kylian Mbappé avant la finale

La tension monte du côté de Munich. D’ici quelques heures, le PSG ou l’Inter Milan soulèvera la Ligue des Champions. Un match peut-être plus important encore pour les Parisiens que les Milanais, tant les rouges et bleus courent après leur première coupe aux grandes oreilles depuis de nombreuses années. Alors que l’on prédisait le pire à l’équipe de Luis Enrique après le départ de Kylian Mbappé l’été dernier, la voilà finalement plus reluisante que jamais, et à quatre-vingt-dix minutes de remporter le Saint Graal. La fin de l’aventure du Bondynois au Parc des Princes avait largement fait réagir du côté des supporters, et beaucoup semblent garder une certaine rancœur envers lui.

Et c’est visiblement le cas de ce fan, filmé par l’un des nos journalistes dans la capitale. Bob à l’effigie du club francilien sur la tête, il arbore un t-shirt sur le dos duquel on peut lire de nombreuses punchlines lâchées par Mbappé, rappelant ici les difficultés qu’il a connues cette saison avec le Real Madrid. Sur le torse, une photo de Nasser al-Khelaïfi, trophée de la Ligue des Champions en mains, à côté du Français, en larmes. Gare à ne pas crier victoire trop vite.