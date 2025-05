PSG : Désiré Doué devient le plus jeune joueur français à être titulaire en finale de C1

Luis Enrique a fait son choix. Depuis de nombreux jours, l’incertitude régnait quant à l’attaque titularisée par le technicien espagnol avant la finale de Ligue des Champions. Finalement, l’ancien sélectionneur de l’Espagne a fait son choix entre Bradley Barcola et Désiré Doué. Et ce sera finalement le second cité qui sera aligné dans le onze parisien.

Une titularisation qui va permettre à l’ancien Rennais de rentrer dans l’histoire du football français. En effet, avec cette présence dans le onze francilien, Désiré Doué devient le plus jeune joueur français à être titularisé en finale de Ligue des Champions. Âgé de 19 ans et 362 jours, Désiré Doué continue donc de battre des records.