Portugal : le Sporting CP champion après la défaite de Benfica

À deux journées de la fin du championnat portugais, le Sporting Portugal a fait le travail ce samedi en battant sèchement Portimonense. De ce fait, les pensionnaires du stade José Alvalade n’avaient besoin que d’une défaite de Benfica ce dimanche à Famalicao pour glaner officiellement le 20e titre de son histoire.

Et c’est chose faite, car l’autre club de la capitale s’est bel et bien incliné sur le score de deux buts à zéro. Une juste récompense pour la bande à Ruben Amorim qui a été irrésistible lors de cette cuvée 2023-2024. Dans le sillage d’un Victor Gyokeres XXL (27 buts en 31 matches), les Sportinguistas ont remporté 27 matches cette saison en Liga Portugal Betclic pour trois nuls et deux défaites.