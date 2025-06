Le FC Barcelone risque très gros avec le transfert de la pépite Cardoso Varela

Le FC Barcelone mise sur le présent mais aussi sur l’avenir. Les deux temporalités sont déjà bien assurées entre les présences dans son effectif de nombreux talents, pour la plupart formés à la Masia, et jouant un rôle primordial au sein de l’équipe première. On pense évidemment à Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Gavi, Alejandro Baldé, Fermin Lopez ou encore Pedri même si ce dernier a d’abord éclos à Las Palmas avant de rejoindre le Barça à 18 ans. Il y a aussi des prospects à aller chercher, au risque paradoxalement de compromettre son futur sur le terrain judiciaire essentiellement.

C’est le cas de Cardoso Varela. Nous apprenions hier que l’ailier portugais de 16 ans est très proche de rejoindre les Blaugranas pour 5 M€, plus 20 M€ de bonus en provenance du Dinamo Zagreb (le club croate disposerait également de 20 % d’une potentielle revente). Le très jeune joueur resterait toutefois encore un an en Croatie avant de rejoindre la Catalogne. S’il n’est pas connu du grand public, ce grand espoir a en revanche été scouté par les plus grands clubs européens (PSG, Manchester City, Inter, Bayern, Real Madrid, Atlético de Madrid, Juventus, Borussia Dortmund) comme nous vous l’indiquions.

Cardoso Varela a quitté Porto et le Portugal du jour au lendemain

Le milieu du football le connaît également pour son départ chaotique du FC Porto cet hiver. Formé chez les Dragoes, il en est parti du jour au lendemain, alors que le club portugais cherchait à le prolonger. Aucun accord n’a été trouvé et Varela a tout simplement disparu. Il a carrément quitté le territoire pour se retrouver en Croatie où son agent a des connexions. Comme nous vous l’expliquions hier, il s’agit d’un certain Andy Bara, très introduit à Barcelone puisqu’il est aussi représentant de Dani Olmo (passé par le Dinamo Zagreb) et d’un certain Joan Garcia, le gardien de l’Espanyol.

Pour ce dernier, il est d’ailleurs en train de négocier son transfert au Barça en levant la clause de 25 M€. Tous ces éléments laissent songeur, surtout que la direction Culé n’en est pas à son premier coup d’essai en la matière. Mais plus grave encore, Porto et la fédération portugaise ont déjà dénoncé la situation de Varela auprès de la FIFA pour rupture de contrat abusive et même enlèvement de mineurs. Celle-ci a temporairement bloqué tout transfert du joueur jusqu’à la levée de l’interdiction. Il était encore licencié au club lorsqu’il a pris la poudre d’escampette.

Porto menace le Barça

De son côté, l’UEFA a pour le moment fermé les yeux sur cette histoire. C’est une affaire évidemment controversée dans laquelle le FC Barcelone a bien l’intention de mettre son nez, et de jouer à un jeu dangereux. En attendant des sanctions plus concrètes, Porto a d’ores et déjà menacé le Barça de rompre leurs relations institutionnelles, tandis qu’André Villas-Boas a adressé un courrier à la fédération espagnole pour se faire confirmer l’existence de négociations et, auquel cas, porter l’affaire devant la justice. Le président portugais n’est pas dupe et voit bien que l’étape croate n’était qu’un pont vers un plus gros transfert, en toute illégalité selon lui. Le Barça aime décidément prendre des risques.