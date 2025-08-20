Julian Draxler prépare sa reconversion

Exilé au Qatar, Julian Draxler est lié au club d’Al-Ahli jusqu’en 2028. Ensuite, le joueur allemand de 31 ans pourrait prendre sa retraite. Et si c’est le cas, l’ancien pensionnaire du Paris Saint-Germain a avoué qu’il prépare déjà sa reconversion.

«Je vais bientôt commencer des études dans la gestion du sport. Je peux m’imaginer devenir directeur sportif et passer de l’autre côté de la barrière. Julian Draxler futur directeur sportif du PSG ? Ça serait le rêve ! Quand on est joueur, on connaît le travail quotidien sur les terrains, mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe derrière les portes fermées. Cela m’attire de savoir comment on prend des décisions dans un club. J’aimerais essayer de travailler dans ce domaine», a-t-il confié au Parisien.