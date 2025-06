Barça : la signature de Joan Garcia est imminente

La traversée de Barcelone devrait donc lui prendre deux jours. Selon Sport, le recrutement de Joan García entre dans sa phase décisive. Le Barça a tout préparé pour que le gardien de l’Espanyol signe ce mercredi un contrat pour les cinq prochaines saisons. L’accord a été conclu il y a quelques jours, le club catalan ayant accepté de lever la clause libératoire, dont le versement est prévu demain ou mercredi matin au plus tard.

La présentation officielle du nouveau gardien blaugrana aura lieu quelques jours plus tard, après la fin de ses vacances. Un coup sur le mercato qui devrait changer la donne dans la hiérarchie des gardiens au FC Barcelone, poussant vers la sortie Iñaki Peña mais surtout Marc André ter Stegen, dont le comportement déplaît de plus en plus à la direction. Cette semaine, le club devrait également annoncer la prolongation du contrat de Szczesny pour une saison avec option pour une deuxième.