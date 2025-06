Pays-Bas : Mohamed Ihattaren change de sélection et opte pour le Maroc

Souvenez-vous, il y a quelques années, les Pays-Bas découvraient le talent de Mohamed Ihattaren. Alors âgé de 17 ans, le milieu de terrain gaucher avait explosé avec le PSV Eindhoven au point de devenir la nouvelle attraction du football néerlandais. D’origine marocaine, et fortement convoité par la FRMF, il avait finalement décidé de jouer pour les Pays-Bas de Ronald Koeman. Une annonce en grande pompe, en partenariat avec son sponsor Nike, avait été faite sur les réseaux de la sélection néerlandaise. Mais convoqué plusieurs fois dans la liste des Oranje, il n’avait jamais été officiellement lancé par Ronald Koeman, passant deux rencontres de Ligue des Nations sur le banc.

Et après avoir démarré fort sa carrière, il avait connu un énorme coup d’arrêt entre dépression, décès de son père, affaires avec la mafia aux Pays-Bas et problèmes de poids. Au point de penser à prendre sa retraite après presque 3 ans sans jouer au football. Mais la saison dernière, le club du RKC Waalwijk a tenté de le relancer et cela a été plutôt concluant puisqu’il a retrouvé le plaisir de jouer au football (4 buts et 5 passes décisives en 28 matches d’Eredivisie). Au point de redonner un coup de boost à sa carrière puisqu’il pourrait, à 23 ans, revenir dans un club plus huppé. Et s’il retrouve la sélection, ce sera désormais avec… le Maroc. Dans un entretien accordé à SportNieuwsNL, il a confié avoir décidé de changer de sélection. « Oui, pour moi, ce sera l’équipe marocaine désormais. Le Maroc m’a toujours soutenu », a-t-il lancé avant d’évoquer son avenir. «Les Pays-Bas seraient formidables, mais la Belgique n’est pas loin non plus de là où je suis actuellement. Mais on ne sait jamais comment les choses évoluent dans le monde du football. Il faut que l’intérêt soit là et qu’ils parviennent à un accord avec mon agent. D’ici là, je verrai bien ce qui se passera. Je pense que chaque étape est la bonne pour moi. »