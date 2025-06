Le FC Barcelone va s’offrir une recrue à 25 M€

Ce n’est un mystère pour personne, le FC Barcelone cherche à renforcer ses ailes. Le nom de Nico Williams (Athletic Bilbao) revient avec insistance depuis l’an dernier, mais l’international espagnol coûte cher avec sa clause libératoire d’environ 60 M€. En attendant de voir si ce dossier avancera ou non, les Culés seraient en train de finaliser une recrue intéressante pour l’avenir. Son nom ? Cardoso Varela.

Âgé de 16 ans, le Portugais évolue en Croatie, du côté du Dinamo Zagreb. Ce nom est loin d’être inconnu des clubs européens. En 2024, alors qu’il évoluait au FC Porto, Cardoso Varela avait plusieurs grands d’Europe à ses pieds tels que le PSG et d’autres cadors du Vieux continent (Manchester City, Inter Milan, Bayern Munich, FC Barcelone, Real Madrid, Atlético de Madrid, Juventus ou encore le Borussia Dortmund).

Andy Bara, un agent qui se régale avec le Barça

L’intérêt du Barça n’est pas nouveau non plus puisque les Blaugranas étaient déjà sur le coup en décembre dernier. Depuis, le média croate 24sata affirme que le transfert de Varela au Barça est sur le point d’être bouclé. Les Espagnols paieraient 5 M€ + 20 M€ de bonus et Zagreb aurait 20% sur la revente. Le joueur restera toutefois encore un an en Croatie avant de s’envoler vers la ciudad Condal.

De son côté, Sport confirme que le FC Barcelone négocie bien l’arrivée du jeune Portugais. Le quotidien ajoute d’ailleurs une information importante. Le Barça négocie actuellement avec l’agent du joueur, un certain Andy Bara. Le hasard fait bien les choses puisque ce M. Bara est également le représentant du gardien de l’Espanyol, Joan Garcia, qui négocie actuellement son transfert… au Barça. Affaire à suivre.