Le Barça est proche d’attirer le plus grand espoir du FC Porto

Le FC Barcelone veut continuer d’empiler les cracks. Alors que la Masia tourne à plein régime depuis quelque temps avec de nombreuses pépites directement issues du centre de formation qui ont fait leur place en équipe première (Pau Cubarsi, Lamine Yamal, Marc Casado…), le club catalan se tourne désormais vers le Portugal et plus particulièrement vers le FC Porto qui compte dans les rangs de son académie un joueur que l’Europe s’arrache.

D’après Mundo Deportivo, Cardoso Varela, un ailier de 16 ans considéré comme le plus gros espoir du FC Porto, serait en réalité à un pas de signer au Barça. Né en 2008, l’international U17 portugais (22 sélections, 3 buts) impressionne dans les catégories jeunes et pourrait donc faire le grand saut en rejoignant les Blaugranas. Selon Jijantes, le joueur et ses agents auraient même visité les installations barcelonaises aux côtés de Deco en ce début de semaine.