FC Porto : les grands d’Europe s’arrachent Cardoso Varela !

Son nom ne vous dit sûrement rien. Pourtant, au Portugal, plusieurs observateurs sont déjà tombés sous le charme de Cardoso Varela. Ailier de 15 ans qui est actuellement surclassé avec l’équipe U19 des Dragões, Varela est l’une des nombreuses pépites du centre de formation du club du nord du Portugal. Malgré trois apparitions en Youth League à son jeune âge, sa situation reste précaire au FCP d’un point de vue contractuel alors que son bail expire en fin de saison. Pour autant, celui qui compte 14 sélections avec les U17 du Portugal (2 buts) ne manque pas de courtisans.

En effet, selon nos informations, le PSG et d’autres cadors du Vieux continent (Manchester City, Inter Milan, Bayern Munich, FC Barcelone, Real Madrid, Atlético de Madrid, Juventus, Dortmund et d’autres) sont à l’affût pour l’enrôler à l’orée de la saison prochaine. Plusieurs de ces clubs lui auraient d’ailleurs déjà formulé une offre pour parfaire sa formation et le mener au circuit professionnel sous leurs couleurs. D’après nos sources, tous ces clubs, hormis le PSG, ont formulé une offre concrète pour mettre la main sur cette pépite portugaise. Le plus jeune joueur de l’histoire à avoir joué en Youth League avec Porto (15 ans et 1 mois) a l’embarras du choix et les choses devraient bouger dans les prochains mois.