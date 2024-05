Kings World Cup : Jérémy Menez sélectionné avec la France !

Il y a quelques mois, on apprenait que Samir Nasri allait rechausser les crampons et vivre une Coupe du monde avec la France, dans le cadre de la Kings World Cup. Une Coupe du monde initiée par Gerard Piqué, sur l’idée de sa Kings League, qu’il avait déjà lancé en Espagne et qui va réunir de nombreuses équipes au Mexique, à partir du 26 mai et jusqu’au 9 juin prochain. Mais une autre star vient de rejoindre le casting.

La suite après cette publicité

Le streamer français, capitaine et sélectionneur de l’équipe de France - qui s’appellera Foot2Rue en hommage au célèbre dessin animé - AmineMaTue a annoncé officiellement le nom du deuxième joueur sélectionné et il s’agit de Jérémy Menez. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain, de l’AC Milan ou encore de Bordeaux avait terminé sa carrière en Italie, du côté de l’AS Bari, après avoir été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur au genou droit, en 2023. L’ex-international français va maintenant rejoindre une nouvelle aventure.