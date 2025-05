Arsenal : Arteta a été effrayé par le nombre d’absents contre le PSG

Battu à l’Emirates Stadium par un PSG appliqué, Arsenal va devoir réaliser un exploit au Parc des Princes pour décrocher sa place en finale de Ligue des Champions. Et cet exploit serait d’autant plus retentissant que l’effectif à disposition de Mikel Arteta est littéralement décimé. De quoi faire déprimer le technicien basque en conférence de presse.

«J’attendais que les joueurs finissent leur échauffement avant le match face au PSG à domicile, explique le tacticien espagnol. Avant le match, je traverse le tunnel, et je vois sept joueurs en civil. Ces joueurs, ce sont Tomiyasu, défenseur phénoménal, avec à côté de lui, Calafiori, un titulaire qu’on venait juste de signer, absent pour cinq mois et demi. Gabriel Magalhães, notre meilleur défenseur. Thomas Partey, notre numéro 6 titulaire, suspendu. Kai Havertz, notre numéro 9 titulaire, absent quatre mois. Gabriel Jesus, out pour neuf ou dix mois, je ne sais pas combien de temps. Jorginho, un joueur avec une énorme expérience pour jouer ce genre de match. Sept joueurs de ce calibre absents», racontait le manager des Gunners en énumérant ses blessés. Pas la meilleure des façons d’aborder la demi-finale retour.