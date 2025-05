Championship : Leeds sacré et Luton Town relégué en troisième division

On disputait la 46e et dernière journée de Championship ce samedi. Il n’y avait plus beaucoup de suspense en haut du classement puisque Leeds et Burnley avaient déjà officialisé leur retour en Premier League. Au terme de ce multiplex, les Peacoks ont tout de même été sacrés champions de 2e division grâce à une meilleure différence de buts. Il reste encore une place pour la montée que se disputeront Sheffield United, le Sunderland de Régis Le Bris, Coventry et Bristol à l’occasion des play-offs. Malheureusement, les nouvelles ne sont pas bonnes pour tout le monde, notamment pour les derniers du championnat, qui prennent, eux, la direction de l’étage du dessous.

Deux ans après la montée sidérante de Luton en Premier League pour la première fois de leur histoire, le rêve a tourné au cauchemar pour Luton Town. Rapidement et logiquement revenus en Championship, les Hatters ont traversé une saison abominable dans l’antichambre de l’élite anglaise, ne parvenant jamais à jouer les premiers rôles. Pire, en étant corrigé sur la pelouse de West Brom (5-3), Luton a officialisé sa deuxième descente en deux ans, retrouvant la League One dans laquelle le club n’avait plus évolué depuis 2019. Après Portsmouth en 2012, Wolverhampton en 2013 et Sunderland en 2018, Luton devient la quatrième équipe de l’histoire à dégringoler de la Premier League à la League One aussi rapidement. Les Chapeliers accompagnent Plymouth et Cardiff City.