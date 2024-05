OM : la tirade enflammée de Habib Beye sur le Vélodrome

L’OM est en train de réaliser un parcours assez incroyable en Ligue Europa. Dans une poule très relevée avec Brighton, l’Ajax Amsterdam et l’AEK Athènes, les Olympiens s’en sont sortis et ont même éliminé le Shakhtar Donetsk, Villarreal et Benfica par la suite. En demi-finale, les pensionnaires du Vélodrome affrontent l’Atalanta Bergame. Malgré un nul 1-1 au Vélodrome lors du match aller, les Phocéens ont prouvé qu’ils étaient en mesure de prendre le meilleur sur la bande à Gian Piero Gasperini. Dans cette rencontre, Habib Beye est resté sous le choc du Vélodrome. Chauffé à blanc, l’antre marseillais a joué un rôle de douzième homme qui a fait la différence selon l’ancien défenseur phocéen.

«Cet OM est emballant, a avoué l’entraîneur du Red Star. Il n’est pas brillant dans le jeu. Mais, à regarder, il donne des émotions. Il se sert de ce stade et de tout ce qui s’y passe. Ce qu’il s’est passé au Velodrome sur ce match-là, on l’a déjà vu auparavant. Il n’y a pas un stade en Europe qui est capable de faire ce qu’il y a eu pendant 95 minutes. Je pense que ça porte l’équipe et c’est pour ça que tout est possible. Il y avait de la déception, car ils auraient dû gagner ce match pour moi.»