OM : le futur entraîneur bientôt annoncé

Cette saison, l’Olympique de Marseille a multiplié les changements d’entraîneur. Pour remplacer Igor Tudor, Pablo Longoria a misé l’été dernier sur Marcelino. Mais l’Espagnol s’en est allé après la crise entre le président et les supporters olympiens. Après un court intérim de Jacques Abardonado, Gennaro Gattuso a pris place sur le banc phocéen, avant que Jean-Louis Gasset soit nommé pour jouer les pompiers de service jusqu’à la fin de la saison.

Sa mission va prendre fin ce week-end, après la dernière journée de Ligue 1. Mais depuis quelques semaines déjà, la direction marseillaise planche sur le dossier du futur entraîneur. Quelques noms ont filtré ici et là, à l’image de ceux de Paulo Fonseca (LOSC) ou de Sérgio Conceição (FC Porto). Et d’après les informations de L’Equipe ce vendredi, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome veulent annoncer l’identité du nouvel entraîneur dans l’idéal avant la fin du mois de mai, histoire d’éviter de reproduire les erreurs passées. Il ne faudra donc plus patienter très longtemps.