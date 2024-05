Pau Lopez attend un signe de l’OM pour prolonger

À l’occasion de la 34e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille se déplacera, dimanche, sur la pelouse du Havre pour mettre un point d’honneur à une saison plus que contrastée. Présent en conférence de presse en marge de cet ultime affrontement, Pau Lopez a pu dresser un bilan de sa saison avec le club phocéen et évoquer son avenir sur la Canebière. Estimant avoir réalisé sa meilleure saison depuis son arrivée à Marseille en 2021 en provenance de l’AS Rome, le portier espagnol, dont le contrat prendra fin en juin 2026, attend désormais un signe de sa direction pour prolonger l’aventure.

«Cette saison c’était plus compliqué pour moi, et même si ça peut paraître surprenant, c’est la saison où j’ai pris le plus de plaisir. Je suis assez content du niveau que j’ai montré même si les résultats de l’équipe étaient moins bons… Je vais parler avec le président et mon agent, j’attendais que la saison se finisse. Je veux continuer ici. Mais il faut écouter le club après une saison comme ça. Il faut être honnête et assumer ce qu’on a fait. Le club va peut-être prendre la décision de changer de joueurs. Il faut aussi attendre le nouveau coach pour savoir ce qu’il veut faire. Depuis que je suis là, je me sens très bien. Il faut attendre ce que le club va décider», a-t-il déclaré.

