Kylian Mbappé a scotché Robert Lewandowski

Le 25 juin prochain, Robert Lewandowski retrouvera un certain Kylian Mbappé, bourreau du Polonais lors du dernier Mondial au Qatar (la France avait battu la Pologne 3-1 avec un doublé du Parisien), puis plus récemment en Ligue des Champions (le PSG avait battu le Barça 4-1 en 1/4 de finale retour avec un doublé du Français). Et à l’évidence, la star tricolore continue d’épater saison après saison l’attaquant du FC Barcelone, particulièrement élogieux dans un entretien accordé au Parisien.

«Si tu compares Kylian à d’autres joueurs, on se rend compte qu’il parle un langage différent (…) C’est un mec très intelligent qui a un état d’esprit très clair sur la façon dont il veut faire les choses et comment il veut les faire. Il reste les pieds sur terre, alors qu’il a déjà accompli beaucoup de choses à son âge, salue le Polonais. Le chemin qu’il suit est clair. Il est intelligent comme joueur mais également comme personne. J’ai senti ça dès que je l’ai vu pour la première fois, il y a quelques années. Cela m’a impressionné. C’est un nouveau modèle pour le football français. (…) Sur le terrain, il est rapide, sa vitesse est impressionnante, cela devient difficile de l’attraper pour tellement d’adversaires. Il est impressionnant quand il court sur un terrain, c’est comme si ses pieds ne touchaient pas le sol et cela fait qu’il a toujours un coup d’avance sur l’adversaire.»