LOSC : l’avenir de Samuel Umtiti pose déjà question

Un rêve de Gone. Cet été, Samuel Umtiti (30 ans) aurait aimé faire son grand retour à l’Olympique Lyonnais auprès de ses amis Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Mais les pensionnaires du Groupama Stadium, qui étaient pourtant en quête d’un renfort défensif, ont fermé la porte à l’ancien joueur de la maison. Un élément qui sortait pourtant d’une saison convaincante en prêt du côté de Lecce en Serie A (25 matchs, 24 titularisations). Là-bas, le Français a retrouvé du temps de jeu, de la confiance et du plaisir. Tout ce qui lui a manqué ces dernières années au FC Barcelone, où il a malheureusement enchaîné les blessures.

La suite après cette publicité

Cet été, les Blaugranas comme lui ont décidé qu’il était temps de passer à autre chose et de tourner la page définitivement. Libre, il a donc signé à Lille jusqu’en juin 2025. Un nouveau défi pour le champion du monde 2018. «Je suis très heureux d’intégrer ce groupe et ce Club. J’attendais ce moment depuis longtemps, et je suis très content que cela se fasse. J’ai beaucoup aimé le discours ambitieux du président et des personnes du club.» Franc, il a aussi reconnu qu’il avait eu l’OL dans un coin de sa tête durant l’été 2023.

À lire

LOSC : Olivier Létang dit non pour Alan Virginius

Une expérience mitigée dans le nord

«Je préfère être honnête. Je suis parti de France en appartenant à un club qui est Lyon. J’étais formé là-bas et mon cœur fait partie de cette ville. En revenant en France, logiquement, je pensais à Lyon, je vais être honnête. Au final, j’ai choisi d’aller dans un club qui me voulait, qui avait les mêmes principes et valeurs que moi, où je me retrouvais en tant qu’homme et en tant que joueur de foot. J’ai signé ici, pour le LOSC. Lyon, je n’ai pas envie d’en parler. Je suis venu ici, j’ai envie qu’on parle de Lille. Lyon n’est pas le sujet aujourd’hui, ni demain.»

La suite après cette publicité

Parlons du LOSC justement. Entré en jeu quelques minutes face à Rijeka (C4, 31 août) et Montpellier (3 septembre), il a connu sa première titularisation le 16 septembre face à Rennes. Puis, il a enchaîné contre Olimpija (C4, 20 septembre) et Reims (26 septembre). Une rencontre où il était sorti sur blessure à la suite d’un choc avec Ito (protocole de commotion cérébrale). Près d’un mois plus tard, Big Sam a retrouvé la compétition, lui qui a alterné entre titularisations et passages sur le banc. Il faut dire que Paulo Fonseca a misé sur Leny Yoro et Alexsandro.

Big Sam sur le départ ?

À la mi-saison, l’ancien joueur de l’OL totalise donc 11 apparitions toutes compétitions confondues, dont 7 en tant que titulaire. Il a surtout été utilisé en Ligue Europa Conférence (6 rencontres jouées). Une situation qui n’est pas facile à vivre pour Umtiti, qui voulait poursuivre sur sa belle lancée de Lecce à Lille. Sport explique d’ailleurs qu’il pourrait envisager de changer d’air cet hiver afin de retrouver un projet où il aura plus de visibilité et de temps de jeu. Ce que plusieurs clubs sont visiblement prêts à lui offrir.

La suite après cette publicité

Le média catalan explique qu’en Turquie, Istanbul BB est très intéressé par ses services. Du côté de l’Italie, où il a fait bonne impression, des écuries, dont les noms n’ont pas filtré, sont intéressées mais n’ont pas encore avancé concrètement sur cette piste. En cas de départ cet hiver, Samuel Umtiti, qui a eu des touches avec l’Arabie saoudite durant l’été, a donc déjà des portes de sortie. Il reste toutefois à connaître la position des Lillois, qui ont tenté un pari en le rapatriant en France lors du dernier mercato.