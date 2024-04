LOSC : Paulo Fonseca réagit à la rumeur OM

Qui sera le successeur de Jean-Louis Gasset sur le banc la saison prochaine à l’OM ? Ce vendredi, L’Equipe révélait le nom des principaux candidats : Paulo Fonseca, Franck Haise et Sérgio Conceição. Le coach lensois a répondu à cet intérêt hier en conférence. Aujourd’hui, c’est au tour au technicien lillois, sous contrat jusqu’en juin, et dans le viseur de West Ham également, comme l’indiquions ces dernières heures.

«Comment je vis cette fin de saison et cette situation? Tranquillement. Et totalement concentré sur les quatre derniers matchs. Mon futur n’est pas important, le futur de Lille est le plus important. Je suis totalement concentré sur les quatre prochains matchs. Est-ce que je sais ce que je vais faire? Je n’ai pas décidé», affirme le portugais de 51 ans ce samedi face à la presse.