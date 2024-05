Le PSG veut 5 recrues

Éliminé de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain va désormais se concentrer sur la finale de la Coupe de France avant de boucler sa saison. Mais la direction ne va pas chômer pour autant. Avec le départ de Kylian Mbappé, le club de la capitale doit construire une équipe compétitive.

Et selon RMC Sport, Paris vise pas moins de cinq recrues. Les Rouge et Bleu tablaient sur quatre renforts à l’origine dont un central, mais la blessure de Lucas Hernandez les a obligé à envisager le recrutement de deux défenseurs centraux, à savoir un pour compenser la longue absence du Français et un autre pour remplacer le décevant Milan Skriniar.