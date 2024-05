Metz - PSG: les compositions officielles

La dernière de la saison ! Le FC Metz reçoit à domicile le Paris Saint-Germain le dernier match de la saison de Ligue 1. À domicile, les Messins organisent en 4-3-3 avec Oukidja aux cages. En défense, on retrouve Colin, Hérelle, Sané et Udol. Ndoram, Camara et Jean Jacques sont au milieu de terrain. Et enfin, Van den Kerkhof, Diallo et Mikautadze animeront l’attaque de Metz.

Paris s’articule en 4-3-3 avec Navas aux cages. En défense, on retrouve Mukiele, Danilo, Beraldo et Nuno Mendes. Soler, Ugarte et Lee sont au milieu de terrain. Et enfin, Asensio, Mayulu et Ramos animeront l’attaque du PSG.

Les compositions:

FC Metz: Oukidja - Colin, Hérelle, Sané, Udol - Ndoram, Camara, Jean Jacques - Van den Kerkhof, Diallo, Mikautadze

PSG: Navas - Mukiele, Danilo, Beraldo, Nuno Mendes - Soler, Ugarte, Lee - Asensio, Mayulu, Ramos

